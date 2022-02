A noite que ninguém viu

Acompanhámos o líder do Chega e o seu núcleo restrito de dirigentes na noite eleitoral. Revelamos quanto é que os dois maiores laboratórios do País ganharam com a pandemia. E fomos visitar a empresa de Guimarães que lidera a produção ibérica de kiwis.

André Ventura passou a noite eleitoral no piso dois de um hotel, longe do olhar de jornalistas e militantes. De todos? Não. O repórter Alexandre R. Malhado acompanhou a contagem dos votos nos bastidores, junto do núcleo restrito de dirigentes nacionais do Chega que iam comendo pizza, arroz-doce e brindando com gin, vinho e cerveja conforme iam saindo os resultados que deram ao partido 12 deputados para a próxima legislatura. Ao fim da noite, após um discurso eufórico, Ventura refugiou-se com a mulher no quarto 234 onde ainda se deixou fotografar pela fotojornalista Mariline Alves.





Uma estrela na noite eleitoral

Na mesma noite, a editora executiva Maria Henrique Espada esteve com a Iniciativa Liberal e percebeu que, ao contrário dos líderes do PSD, PAN, Livre e Chega, João Cotrim de Figueiredo levou para o quartel-general do partido uma das estrelas da campanha no Twitter: a cadela Bala. O animal cirandou pelo espaço, posou para a SÁBADO e acabou por desaparecer – a sala cheia era pouco própria para uma cadela, mesmo uma chamada Bala.



Os barões dos laboratórios

A subeditora Sara Capelo visitou as sedes dos dois maiores laboratórios nacionais – Germano de Sousa e Joaquim Chaves –, que ganharam milhões de euros com a pandemia em ajustes diretos do Governo para os testes Covid. Ambas as empresas tiveram de passar por um processo de adaptação para responder às necessidades. A Joaquim Chaves Saúde mudou-se, em plena pandemia, para um novo edifício em Carnaxide, depois de um investimento de 13 milhões de euros. Naquele novo espaço e com aparelhos de última geração, conseguiu realizar 15 mil testes PCR diários à Covid-19.



O rei do kiwi

É provável que o leitor nunca tenha ouvido falar em Vítor Araújo. Mas é muito provável que já tenha comido um dos kiwis que saem das terras da Kiwi Greensun, a empresa criada na década de 80, em São Salvador de Briteiros, Guimarães. Na época, aquela foi uma aventura arriscada uma vez que o kiwi era então um fruto desconhecido. Mas a firma cresceu até alcançar o estatuto de maior produtor da Península Ibérica – e quer continuar a crescer. Já Vítor Araújo, que se move entre o fruto desde pequeno, garante que não enjoou e contou à jornalista Filipa Teixeira que não passa um dia sem comer um kiwi.





