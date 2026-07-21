Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
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21 de julho de 2026 às 23:00

O dinheiro de Salazar

Tinha, a preços de hoje, 113 mil euros no banco, além de ouro, prata, casas e terrenos. E ainda: as histórias dos naufrágios nos Descobrimentos; à procura de pedras preciosas na região de Sintra

A ideia de que António de Oliveira Salazar nasceu e morreu pobre (uma tese alimentada pelo próprio e pelos seus seguidores) não parece ser exata. Foi isso que constatou o jornalista Marco Alves, que para este trabalho de capa leu várias biografias do Presidente do Conselho de Ministros, passou largas horas a consultar os papéis pessoais da figura maior do Estado Novo na Torre do Tombo e falou com historiadores.

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