Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
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14 de julho de 2026 às 23:00

O Alentejo chique e selvagem

No litoral e (também) no interior, conheça as novidades para desfrutrar deste verão. E ainda: a tendência crescente do chemsex; a febre das receitas no Tik Tok.

Em plena época de férias (já só faltam duas semanas para agosto), os jornalistas Pedro Henrique Miranda e João Cortesão fizeram-se à estrada com o intuito de descobrir o Alentejo chique e selvagem. Em quatro dias, percorreram mais de 500 km, entre Comporta, Melides, Santo André e Santiago do Cacém, tendo visitado 10 praias e 10 restaurantes. Para dar conta das novidades gastronómicas da região, houve dias em que almoçaram duas vezes (na verdade, às vezes era mais petiscar). Para provarem o peixe mais fresco da região, foram ter com a peixeira Rosa Martins, uma pequena celebridade nas redes sociais e que está diariamente no mercado de Santiago do Cacém. Os dois repórteres dão ainda conta, neste trabalho, dos novos hotéis disponíveis, desde projetos de luxo a espaços mais acessíveis e em frente a praias tranquilas.

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