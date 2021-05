Bastidores: Um salto a Espanha

Preparámos-lhe um guia para planear as suas férias à distância de uma viagem de carro. Conversámos com o famoso jurado do Masterchef Austrália e entrevistámos Adolfo Luxúria Canibal, que é agora coordenador do programa do candidato do PS de Braga.

Para lhe preparar o tema de capa desta edição, enviámos a jornalista Filipa Teixeira para a Galiza e o repórter Paulo Barriga para a Andaluzia. Ambas as regiões têm uma forte ligação a Portugal. Por isso, a jornalista não estranhou quando ao chegar à adega Martín Códax foi recebida por Marta Burdiel que lhe falou num português impecável. A Filipa estava convencida de que a funcionária era portuguesa. Afinal, não é, apesar de se ver como tal: viveu mais de 10 anos em Cascais e sempre que pode regressa para matar saudades. "Aqui não conseguem fazer bacalhau como nós", justificou. Já na Andaluzia, quando o Paulo Barriga perguntou ao dono de um restaurante de Sanlúncar de Barrameda, em frente à foz do Guadalquivir, de onde Fernão de Magalhães saiu para a viagem de circum-navegação, onde poderia encontrar memórias sobre o navegador, recebeu como resposta: "A melhor homenagem que lhe fizemos foi esta", enquanto mostrava uma garrava de vinho Manzanilla. "Isto sim é um monumento", disse. Não perca as sugestões dos jornalistas para uns dias de descanso à distância de uma viagem de automóvel.







O jornalista Paulo Barriga no restaurante Pirigüeta na praia de Sanlúncar de Barrameda, na foz do rio Guadalquivir



A jornalista Lucília Galha visitou a casa de José Ramos, antigo operacional das FP-25

Para entrevistar Matt Preston, o famoso jurado do MasterChef Austrália, a subeditora Vanda Marques viveu uma espécie de experiência espácio-temporal: para ela eram 23h de quinta-feira 6 de maio; para ele eram 8h de sexta-feira, 7 de maio. A viver numa casa em cima da praia, em Sidney, o crítico gastronómico sentia-se relaxado e feliz. Durante mais de uma hora contou como passou vários meses só a comer vegetais para escrever o novo livro sobre receitas vegetarianas e veganas. Agora, diz, sonha com comida de rua e não com restaurantes chiques.O anúncio de que Adolfo Luxúria Canibal iria coordenar o programa eleitoral do candidato do Partido Socialista em Braga nas próximas autárquicas pode ter surpreendido muita gente. Já para os bracarenses não foi uma novidade, uma vez que esta não é a primeira vez que o músico e advogado se mete na política local. O detalhe aqui está em ser coordenador do programa do "candidato do PS" e não do programa do partido: é que o PS de Braga está de costas voltadas para o candidato. Na conversa com o jornalista Marco Alves, num famoso café de Braga, Luxúria Canibal explica tudo.Boa semana.