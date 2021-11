Bastidores: As romãs e os refugiados

O jornalista Paulo Barriga esteve com Rui Nabeiro e conta as histórias do fundador do império Delta. Tiago Carrasco acompanhou a crise dos refugiados na fronteira da Polónia com a Bielorrússia. E ainda temos um inquérito aos militantes do PSD e uma entrevista com Miguel Nunes, protagonista de Glória.

Não é fácil entrevistar Rui Nabeiro. O fundador do império dos cafés Delta (entretanto alargado a outras áreas, dos vinhos à hotelaria) fez 90 anos e tem limitado as conversas com a imprensa. Por isso, quando Paulo Barriga recebeu um "sim" como resposta, ele e a repórter fotográfica Mariline Alves partiram logo para Campo Maior, onde a entrevista durou 1h30. No fim, o jornalista ofereceu ao comendador duas romãs, levadas do seu quintal, em Baleizão. "São para ele e a mulher comerem no Dia de Reis. É uma tradição comum nas zonas raianas, pois em Espanha o Dia de Reis substitui o Natal."





As perguntas para “favorecer”

Quando a editora executiva Maria Henrique Espada e a jornalista Margarida Davim começaram a ler aos militantes do PSD as perguntas de um inquérito para avaliação pessoal dos dois candidatos à liderança, Rui Rio e Paulo Rangel, tiveram algumas reações inesperadas. Houve quem se risse e insinuasse que a pergunta sobre quem chega primeiro numa corrida de 100 metros estava “feita” para favorecer Rui Rio, antigo velocista. Mas este é um remake de um inquérito que a SÁBADO fez em 2013 aos militantes socialistas, sobre o então líder, António José Seguro e o quase adversário António Costa (só entraria de facto na corrida em 2014). E as questões são as mesmas, descansem os apoiantes dos candidatos – que admitiram ter-se divertido a responder.



Um resgate na floresta

O jornalista Tiago Carrasco esteve quatro dias em reportagem na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, onde se vive uma grave crise humanitária. A certa altura, quando entrevistava Kasia na cidade de Hajnowka, ela recebeu um pedido de resgate de três imigrantes que já tinham atravessado para o lado polaco e estavam perdidos na floresta, ao frio, sem água nem comida. O repórter da SÁBADO acompanhou nessa missão a professora, transformada nos últimos meses em assistente humanitária clandestina. Os três homens estavam a caminhar há uma semana por pântanos e bosques.



Miguel Nunes voltou à escola

A subeditora Vanda Marques combinou a entrevista com o ator Miguel Nunes (o protagonista de Glória, a primeira série portuguesa a passar na Netflix) numa esplanada da rua dos Bacalhoeiros, em Lisboa. Mas a enchente de turistas era tal que tiveram de mudar de local. O ator escolheu então um sítio especial: o espaço Evoé, a primeira escola onde estudou teatro, numa rua acima, próximo da Sé.