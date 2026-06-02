A saga dos judeus na II Guerra

Escaparam à perseguição nazi e encontraram refúgio em Portugal, embora Salazar se mostrasse desagradado com alguns costumes. E ainda: entrevista ao líder dos tarefeiros e a "pregação" de Gustavo Santos.

Mireille Saijko Taub tinha 20 meses quando fugiu de França com os pais e a irmã, e aos 87 anos continua a recordar o Holocausto, um dos períodos mais negros da História. “Vou agora para o Museu do Holocausto de Nassau [Nova Iorque] dar uma palestra a estudantes da escola secundária”, disse à jornalista Susana Lúcio. Já Anita Rosenthal Ayash guarda as memórias do pai, Siegfried, que fugiu com a mãe para Portugal. Preserva o rádio que o pai comprou em Portugal e os postais enviados pelo avô dos campos de concentração onde esteve detido (acabou por ser morto em Auschwitz). Guarda ainda uma carta enviada por um alemão, conhecido do avô, em que este lamenta a tragédia provocada por Adolf. Estes são alguns dos testemunhos que ajudaram a fazer o tema de capa desta edição, sobre a fuga dos judeus na II Guerra Mundial e a ajuda que tiveram de Portugal.