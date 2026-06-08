O tema de capa desta semana fala de todas as doenças que a medicina já consegue prevenir e detetar até antes de haver sintomas, e de como essa antecipação pode salvar vidas. Revela o potencial da sequenciação genética e dos scans de corpo inteiro (que até conseguem evitar demências), mas também de coisas mais extraordinárias, como usar as bactérias do nosso corpo para conseguir encontrar doenças precocemente. A investigadora que está a fazer este trabalho tem um projeto que estuda a relação entre a microbiota e a menopausa e está a recrutar mulheres entre os 40 e os 64 anos, ou seja, em todas as fases da menopausa. No final, convidou a jornalista Lucília Galha a participar e ela está a pensar seriamente em aceitar.

Ciência consegue prevenir doenças