Escolhemos 88 restaurantes com esplanada para as suas férias no Algarve, revelamos a queixa na PGR contra Nuno Vasconcellos, e contamos-lhe tudo sobre as maiores guerras em condomínios de luxo. Sem esquecer a vida do novo funcionário do Benfica: Rui Pedro Braz.

O repórter Pedro Miranda e a fotojornalista Raquel Wise embarcaram numa difícil missão esta semana – fazer-lhe chegar os melhores restaurantes com esplanada que o Algarve tem para oferecer. Com as restrições da pandemia, os turistas portugueses parecem ser a resposta para salvar o verão algarvio. E, num ano tão desafiante como o que vivemos, as férias ganham ainda mais importância. Com isto em mente, os repórteres da SÁBADO percorreram mais de 300 km com paragens em Lagos, Portimão, Faro, Albufeira, Olhão e Altura. Durante três dias provaram um pouco de tudo – como um inesquecível turnedó Rossini [prato de carne que é uma homenagem ao compositor Rossini] ou um atum braseado, em cama de batata e abacate, do novo restaurante da praia de Altura, o UCA. Ficaram de barriga cheia, e nunca descuraram o tempo necessário para entrevistar os chefs que dão vida ao Algarve, como é o caso do sr. Custódio, que gere o Palhacinho, no mercado municipal de Faro, há mais de 50 anos. É um trabalho duro, mas o resultado compensa. Estas páginas são para guardar.







O repórter Pedro Miranda com o chef Arnaldo Correia na esplanada do novo restaurante na praia de Altura, o UCA Raquel Wise



O puzzle da vida de Rui Pedro Braz não é fácil. Rita Pereira Carvalho juntou as peças da vida do novo funcionário do Benfica e, das relações de amizade com Jorge Jesus, com Rui Costa e até com Cristiano Ronaldo d.r.

Mais crónicas do autor 05:30 300 km à procura da melhor comida Escolhemos 88 restaurantes com esplanada para as suas férias no Algarve, revelamos a queixa na PGR contra Nuno Vasconcellos, e contamos-lhe tudo sobre as maiores guerras em condomínios de luxo. Sem esquecer a vida do novo funcionário do Benfica: Rui Pedro Braz. 21 de julho Bastidores: Investigação exclusiva Durante três meses tivemos um jornalista premiado a investigar a vida luxuosa de Nuno Vasconcellos – um dos maiores devedores à banca portuguesa – no Brasil. Levámos um boneco de André Ventura em tamanho quase real para o mercado de Loures e para a sede do PSD. 07 de julho Bastidores: Uma queda em dominó Revelamos novos dados sobre o processo que levou à detenção de Joe Berardo e contamos a história de vida do ainda comendador; publicamos uma grande investigação sobre o negócio dos frutos vermelhos no Alentejo; e entrevistámos o historiador Nuno Palma. 30 de junho Guia para o Barlavento Reunimos 50 dicas para aproveitar ao máximo as férias entre Sagres e Albufeira; fomos consultar o processo-crime que investiga a discussão entre Ascenso Simões e dois agentes da PSP; e recordamos-lhe o lado negro das Doce. 23 de junho As novidades do paraíso Fomos ver o que há de novo em Melides e até encontrámos uma praia praticamente desconhecida; entrevistámos Diogo Lacerda Machado, o melhor amigo do primeiro-ministro; e estivemos com Sara Norte, a atriz que serve às mesas para pagar as contas. Mostrar mais crónicas

A redatora principal Ana Taborda e o jornalista Bruno Faria Lopes tiveram acesso à queixa contra Nuno Vasconcellos, entregue ao Ministério Público pelo gestor Rafael Mora e por um antigo funcionário da Ongoing, André Parreira, e revelam o que está em causa. Conheça os esquemas que o empresário terá usado para retirar património das empresas portuguesas.Há luxuosas piscinas e vigilância 24 horas por dia, mas isso não impede que os vizinhos entrem em litígio. A jornalista Raquel Lito investigou os conflitos entre moradores, e mostra como não é apenas a marquise de Cristiano Ronaldo que levanta polémica. Há piscinas e elevadores igualmente conflituosos. A repórter falou com advogados, moradores e empresas de gestão de condomínios para perceber como é que estes conflitos se arrastam durante anos e alguns até chegam a tribunal. Nem sempre foi fácil e chegou mesmo a ser barrada em três edifícios residenciais de luxo, em Lisboa, conhecidos pelos moradores famosos – mas sobretudo pelas guerras de condomínio. Nestes casos, nem os administradores quiseram falar e remeteram as explicações para as empresas de gestão de condomínios. Há quem não desista destes conflitos que só pioraram com a pandemia.