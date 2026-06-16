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16 de junho de 2026 às 13:27

Trump afirma que “o Irão nunca terá uma arma nuclear”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou, esta terça-feira, que o Irão nunca terá acesso a armas nucleares. Trump falou aos jornalistas à margem da cimeira do G7, após o acordo preliminar entre Washington e Teerão para pôr fim à guerra.

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