Irão: Tráfego marítimo em Ormuz atinge nível mais elevado desde abril

Um total de 25 navios comerciais atravessaram o estreito de Ormuz na quinta-feira, um volume cinco vezes superior à média dos primeiros dez dias de junho e sem precedentes desde meados de abril, segundo dados da plataforma marítima AXSMarine.

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Trata-se do número mais elevado num único dia desde os 28 trânsitos registados a 18 de abril, que coincidiram com uma breve janela de reabertura do tráfego comercial neste estreito, pelo qual transita, em condições normais, cerca de 20% da produção mundial de petróleo e outras matérias-primas.

O pico observado na quinta-feira seguiu-se à assinatura do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão na quarta-feira.

No entanto, as discussões previstas para hoje na Suíça, que deveriam dar início a um processo de 60 dias para resolver a questão central do programa nuclear iraniano, foram adiadas.

Além disso, as operações de remoção de minas no estreito de Ormuz continuam e os armadores devem agir com cautela até que as seguradoras restabeleçam condições normais de cobertura, acrescentou a organização marítima.