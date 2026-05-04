Irão avisa que qualquer interferência americana no Estreito de Ormuz violará cessar-fogo

Declarações surgem depois de Donald Trump ter avisado esta noite que vai começar a escoltar navios de países terceiros retidos através do Estreito de Ormuz.

Edição de 28 de abril a 4 de maio

Teerão considerará qualquer "interferência americana" no Estreito de Ormuz uma violação do cessar-fogo, disse esta segunda-feira um alto responsável iraniano, depois do anúncio de Donald Trump sobre uma operação para escoltar navios retidos no Golfo.



Lancha de patrulha dos Emirados Árabes Unidos aproxima-se de um navio-tanque ancorado perto do Estreito de Ormuz Foto AP/Fatima Shbair

"Qualquer interferência americana no novo regime marítimo do Estreito de Ormuz será considerada uma violação do cessar-fogo", disse Ebrahim Azizi, presidente da comissão de segurança nacional do parlamento, na rede social X.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta noite, na sua rede social "Truth Social", que a Marinha dos Estados Unidos vai começar a escoltar navios de países terceiros retidos através do Estreito de Ormuz.

"Informámos esses países que iremos guiar os seus navios em segurança por estas vias navegáveis", escreveu o presidente norte-americano, referindo-se a embarcações pertencentes a países "que não estão envolvidos" no conflito em curso com o Irão.

"Este processo, Projeto Liberdade, começará na manhã desta segunda-feira, hora do Médio Oriente", acrescentou Donald Trump.

Um cessar-fogo está em vigor desde 08 de abril, após quase 40 dias de ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão e ataques de retaliação de Teerão na região.