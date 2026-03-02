Irão: Grupo Lufthansa suspende voos para o Médio Oriente até 8 de março

Depois de Israel e os EUA terem atacado o Irão.

O grupo de companhias aéreas Lufthansa decidiu suspender os voos para o Médio Oriente até 8 de março, depois de Israel e os EUA terem atacado o Irão no sábado, anunciou esta segunda-feira a transportadora.

O grupo Lufthansa informou que suspende os voos para Telavive (Israel), Beirute (Líbano), Amã (Jordânia), Erbil (Iraque), Dammam (Arábia Saudita) e Teerão (Irão).

Além disso, as companhias aéreas do grupo Lufthansa, ao qual também pertencem a Swiss, a Austrian, a Brussels Airlines e a ITA, não utilizarão o espaço aéreo de Israel, Líbano, Jordânia, Iraque, Catar, Kuwait, Barém, Dammam e Irão.

Os voos para Dubai também estão suspensos até 04 de março, enquanto as companhias aéreas não utilizam o espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos, precisou a mesma fonte.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.