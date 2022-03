Bar dedicado a Hemingway destruído em Kharkiv

Um bar muito popular no leste da Ucrânia, em Kharkiv, ficou em ruínas, depois de um bombardeamento russo. Chamava-se Old Hem e era uma homenagem ao escritor norte-americano Ernest Hemingway. Os clientes passavam por uma estátua do escritor ao entrar no pub. As paredes tinham também retratos de outros autores, como Sergei Dovlatov, Mark Twain ou Charles Bukowski.