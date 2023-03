Xi Jinping pode ir a Moscovo já na próxima semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A visita do presidente da China, Xi Jinping, a Moscovo pode acontecer já na próxima semana, assinala a agência noticiosa Reuters com base em informações recolhidas junto de várias fontes. Caso se confirme, a visita acontecerá mais cedo que o esperado: até agora, a imprensa tinha apontado para que ocorresse em abril ou no início de maio.







Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTER

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Perante a informação, o porta-voz do Kremlin Dmitry Peslov não teceu comentários.A China ofereceu-se para negociar a paz com a Ucrânia, apesar de a oferta ter sido vista com ceticismo no Ocidente.A 30 de janeiro, a agência noticiosa Tass avançou que Putin tinha convidado Xi Jinping para visitar a Rússia na primavera e, em fevereiro, o Wall Street Journal avançou que uma visita a Moscovo podia acontecer em abril ou no início de maio.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China não deu resposta à possibilidade de Xi Jinping ir a Moscovo.Em fevereiro Wang Yi, diplomata que dirige o comité dos Negócios Estrangeiros do Partido Comunista Chinês, esteve em Moscovo e deu sinais em como haveria visita de Xi Jinping à Rússia.No mesmo mês mas em 2022, os países entraram numa parceria "sem limites". Desde que Xi Jinping é presidente da China, ele e Putin já se encontraram 39 vezes.