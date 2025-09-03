Vítimas de Epstein pedem divulgação de todos os documentos sobre o caso

Todos os 212 membros democratas do Congresso e quatro membros republicanos da Câmara, incluindo Massie, manifestaram o seu apoio à iniciativa, disse Khanna.

Um grupo de vítimas do falecido agressor sexual norte-americano Jeffrey Epstein pediu esta quarta-feira "transparência" ao Congresso e apoiou uma iniciativa legislativa para pressionar o Departamento de Justiça a divulgar toda a documentação do caso.



Vítimas de Epstein querem divulgação total de documentos Getty Images

Numa conferência de imprensa com vítimas de Epstein, os congressistas Ro Khanna e Thomas Massie criticaram que a maioria das mais de 33 mil páginas de documentos divulgados pela Câmara dos Representantes na terça-feira tenha sido censurada ou já tornada pública no passado.

"Menos de 1% dos documentos (relacionados com Epstein) foram divulgados (...). Há algo de podre em Washington", disse Khanna, um democrata da câmara baixa do Congresso.

Um grupo de congressistas tem em curso uma iniciativa para forçar uma votação exigindo que o Departamento de Justiça divulgue mais material.

Todos os 212 membros democratas do Congresso e quatro membros republicanos da Câmara, incluindo Massie, manifestaram o seu apoio à iniciativa, disse Khanna.

O republicano, por sua vez, criticou diretamente o Departamento de Justiça, liderado pela ex-procuradora da Florida, Pam Bondi, aliada próxima do Presidente Donald Trump.

"A elite de Washington está a pedir ao público que acredite em algo que não é credível: que duas pessoas geraram centenas de vítimas, que agiram sozinhas e que o Departamento de Justiça não faz ideia de quem mais poderá estar envolvido", disse Massie.

Também hoje, o Trump insistiu, sem provas, que o caso Epstein é uma "farsa democrata" para manchar a sua presidência.

"Estão a tentar que as pessoas falem sobre algo completamente irrelevante para o sucesso que temos tido desde que sou Presidente", disse o presidente aos jornalistas na Casa Branca, quando questionado sobre a iniciativa do Congresso.

O comité de supervisão da Câmara dos Representantes divulgou publicamente na terça-feira os documentos que recebeu do Departamento de Justiça sobre as investigações de tráfico sexual que envolvem Epstein e a sua ex-namorada, Ghislaine Maxwell.

As pastas contêm centenas de ficheiros de imagens de processos judiciais antigos relacionados com Epstein e Maxwell, bem como ficheiros de vídeo que parecem ser imagens de câmaras corporais de operações policiais, bem como entrevistas com polícias com vítimas com os rostos cobertos.

O Departamento de Justiça divulgou os ficheiros ao comité em resposta a uma intimação, mas a maioria dos ficheiros contém informações que já eram do conhecimento público.

O líder republicano da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, está a tentar reprimir a iniciativa dos democratas e de alguns republicanos de forçar a votação de um projeto de lei que exigiria que o Departamento de Justiça divulgasse todas as informações dos chamados ficheiros Epstein, com exceção das informações pessoais das vítimas.

Membros de ambos os partidos continuam descontentes e exigem mais detalhes sobre a investigação de anos sobre Epstein, o financeiro rico e bem relacionado cuja morte em 2019 numa cela de prisão de Nova Iorque enquanto enfrentava acusações de tráfico sexual gerou amplas teorias da conspiração e especulações.

Johnson está a pressionar para que o inquérito seja conduzido pelo comité de supervisão da Câmara dos Representantes e a apresentar uma resolução que instrua o comité a divulgar publicamente as suas conclusões.

Os ficheiros divulgados na terça-feira incluíam o áudio de um funcionário de Epstein a descrever a um polícia como "havia muitas raparigas muito, muito jovens" a visitar a casa, mas não conseguia afirmar com certeza se eram menores de idade.

Algumas das entrevistas com agentes do Departamento de Polícia de Palm Beach datam de 2005, de acordo com os registos de data e hora lidos pelos agentes no início dos ficheiros.

A maioria, senão todos, os documentos de texto publicados na terça-feira já eram públicos, de acordo com a agência Associated Press (AP).