Violência e repressão a mulheres aumentam no Afeganistão

Morreram mais de 100 pessoas nas últimas duas semanas no Afeganistão, na sequência de ataques terroristas levados a cabo pela fação do Estado Islâmico no Afeganistão (o ISIS-K). O "período de graça" que se seguiu à tomada de poder por parte dos talibã em agosto do ano passado terminou há vários meses, mas o país regista uma escalada de violência que remonta a tempos mais violentos do passado, ao mesmo tempo que impõe mais restrições às mulheres.