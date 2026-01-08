Venezuela vai libertar um "número significativo" de prisioneiros nas próximas horas

Não se sabe, por enquanto, quem será libertado nem quantas pessoas sairão em liberdade.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela anunciou esta quinta-feira que o país vai libertar nas próximas horas um "número significativo" de venezuelanos e estrangeiros presos, como um gesto de "paz". Jorge Rodríguez - o irmão da presidente interina Delcy Rodríguez - não especificou, contudo, quem seria libertado nem quantas pessoas sairão em liberdade.



Venezuela vai libertar um "número significativo" de prisioneiros Foto AP/Matias Delacroix

“O governo, juntamente com as instituições estatais, decidiu libertar um número significativo de venezuelanos e estrangeiros, e esses processos de libertação estão a ocorrer neste exato momento”, informou Rodríguez citado pelos meios de comunicação social locais.

Após as eleições de 2024, a Venezuela fez várias detenções. Apesar de a administração dos Estados Unidos ter exigido a libertação de figuras da oposição e críticas, e de grupos de direitos humanos terem garantido que a Venezuela tem cerca de 800 a 900 presos políticos, o governo venezuelano já negou essas alegações.

Este anúncio, que surge mais de uma semana depois da captura de Nicolás Maduro, está agora a ser visto como um primeiro sinal de que o novo governo está disponível para restaurar a liberdade de expressão no país.