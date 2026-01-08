Sábado – Pense por si

Lula da Silva veta projeto de lei que reduz penas de Bolsonaro e outros condenados

Lusa 15:32
O Congresso tinha aprovado um projeto de lei que diminuiria a pena dos condenados pelos ataques aos Três Poderes e pela tentativa de golpe de Estado.

O chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, vetou esta quinta-feira o projeto de lei que reduz as penas do ex-Presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa de golpe de Estado.

Lula da Silva, presidente do Brasil
Lula da Silva, presidente do Brasil AP Photo/Eraldo Peres

A assinatura do veto foi feita durante cerimónia no Palácio do Planalto, em Brasília, para recordar os três anos desde os ataques às sedes dos Três Poderes em 08 de janeiro de 2023.

No final do ano passado, o Congresso aprovou um projeto de lei que diminuiria a pena dos condenados pelos ataques aos Três Poderes e pela tentativa de golpe de Estado. Entre os beneficiados estava Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão e que se encontra a cumprir a pena num estabelecimento da Polícia Federal em Brasília.

Tópicos Crime lei e justiça Polícia Prisão Cerimónia Jair Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva Brasília Palácio do Planalto
