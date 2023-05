Reino Unido: Britânicos pernoitam na rua à espera da coroação

O Rei Carlos III vai ser coroado na Abadia de Westminster, juntamente com a Rainha Consorte, Camila, numa cerimónia religiosa de duas horas com cerca de 2.000 convidados.

Sentados numa rua em Westminster por onde no sábado vai passar o Rei Carlos III, antes e depois da cerimónia de coroação, três britânicos fizeram hoje amizade enquanto se prepararam para pernoitar à espera de um "momento histórico".

Ian Dockney, Penny Hubbard e Karen Clark encontraram-se junto às grades em Whitehall, entre a residência do primeiro-ministro, em Downing Street, e uma esquina da praça de Westminster, onde decidiram assentar arraiais à espera dos cortejos do dia seguinte.

Ao contrário de outros adeptos mais fanáticos da monarquia, este trio não tem bandeiras nem roupas patrióticas, mas os três vieram preparados com agasalhos, comida, carregadores de telemóvel e guarda-chuva.

Karen Clark, de 52 anos, decidiu seguir um impulso e viajar até à capital britânica de Hampshire, a cerca de 100 quilómetros, para assistir aos festejos da coroação.

"Estive cá no funeral da Rainha [Isabel II] e, apesar de a ocasião ser triste, gostei muito do ambiente porque as pessoas estavam a falar todas com as outras", contou à Agência Lusa.

Em setembro instalou-se às 5:00, mas esta é a primeira vez que vai passar a noite na rua, determinada em ficar na primeira fila encostada às grades de ferro colocadas ao longo da avenida Whitehall.

Rapidamente iniciou conversa com Penny Hubbard, de 63 anos, que se deslocou de Cambridge, que confessa não ser monárquica, mas que respeita a "cultura a tradição" e quer "viver o momento".

"Isto é exatamente como se vê na televisão, as pessoas são todas simpáticas e já somos amigas", disse à Lusa.

De mais longe viajou Ian Dockney, de 58 anos, mais de 350 quilómetros desde Peston, no norte de Inglaterra, acima de Liverpool.

Este antigo militar confessa ter sentimentos contraditórios sobre a monarquia, mas ainda assim prefere um rei do que um presidente que "seja demasiado político e entre em conflito com o primeiro-ministro".

Acima de tudo, adiantou, veio dar apoio moral ao filho mais velho, que faz parte da Marinha e vai estar envolvido no cortejo do Rei, tal como aconteceu com o funeral da Rainha.

"É bom mostrar que estamos cá para a família e ao mesmo tempo participar num momento histórico", explicou.

Estes britânicos eram apenas três de algumas dezenas "acampados" perto de Westminster, a dezenas de metros da abadia onde vai decorrer a cerimónia da coroação às 11:00 de sábado.

Outras dezenas de populares também já aguardam em The Mall, a avenida de acesso ao Palácio de Buckingham, onde as multidões foram hoje surpreendidas com uma visita do Rei, do filho mais velho, William, e da mulher deste, Kate.

Os três interagiram com as pessoas durante cerca de 20 minutos antes de regressarem de carro ao Palácio.

O percurso de cerca de dois quilómetros entre a igreja e o Palácio é o mesmo, mas será realizado à ida e volta em duas carruagens diferentes.

No regresso, o Rei e a rainha consorte serão acompanhados num cortejo faustoso por cerca de 6.000 soldados em uniformes de cerimónia, várias figuras protocolares importantes e outros membros da família.

As celebrações do dia fecham com a aparição do casal na varanda do Palácio, juntamente com outros membros da família real, para acenar às multidões e assistir ao sobrevoo de aviões militares, pelas 14:30.