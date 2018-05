Os funcionários da mais antiga universidade da Nova Zelândia conduziram uma rusga para confiscar e destruir todos os exemplares da edição de uma revista de estudantes, com medo que a ilustração de uma pessoa com menstruação fosse "ofensiva para muitas pessoas".

O episódio aconteceu na noite da passada segunda-feira, em que mais de duas mil cópias da revista estudantil Critic foram retiradas das imediações da Universidade de Otago, em Dunedin, e deixadas em caixotes do lixo.

Os jovens membros da revista não faziam ideia do que se tinha passado e até passaram o dia de terça-feira a tentar aceder às imagens de segurança para identificar quem tinha destruído as suas publicações. Souberam então, por conferência de imprensa, que tinha sido a própria universidade a estar por trás dos desaparecimentos, numa atitude que está a ser fortemente criticada no país, classificando o acto de "censura".





Revista Critic Foto: Critic

"Isto vai além de tudo o que uma universidade deveria representar", referiu o editor da revista, Joel MacManus, ao The Guardian. "Nós continuamos a defender o conteúdo da revista, acreditamos que aborda vários temas como a ‘pobreza do período’ [nome dado à falta de produtos sanitários devido a problemas financeiros] e transgéneros, assim como desmistifica as funcionalidades corporais que metade da população experiencia", explicou MacManus.

Em comunicado, a Universidade de Otago referiu que tomou a decisão depois de pedidos da Biblioteca de Dunedin e o Hospital da cidade para removerem a revista dos edifícios pelo "conteúdo da capa ser ofensiva para muitas pessoas". Mais tarde a universidade clarificou a sua posição num novo comunicado, assumindo que a sua decisão de remover e destruir as revistas foi um "erro", e "acções como a que ocorreram são lamentáveis".

O editor MacManus explicou que a capa que continha a ilustração de uma pessoa com menstruação foi feita - em associação com uma organização local - com o objectivo de alertar as pessoas para o alto custo de produtos sanitários na Nova Zelândia.

A ilustradora que desenhou a imagem da capa, Saskia Rushton-Green, referiu também que o seu intuito seria representar a mulher como um ser poderoso. Entretanto, 17 antigos editores da Critic assinaram uma carta aberta expressando a sua "profunda preocupação" pela destruição de revistas.

A maioria dos meios de comunicação decidiu não publicar a capa da Critic nos artigos sobre os acontecimentos desta semana. As cópias da Critic estão agira disponíveis online para compra, custando cerca de 23,50 € cada uma.