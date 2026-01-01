Sábado – Pense por si

Portugal

Governo diz que "poderá haver" um português entre os feridos da tragédia em bar na Suíça

Correio da Manhã 20:42
Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas

Estão confirmados pelo menos 47 mortos e 115 feridos no total.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, revelou que poderá haver um português ferido na sequência do incêndio seguido de , que ocorreu na Passagem do Ano.

Polícia nas imediações de bar que ardeu na Suíça
Polícia nas imediações de bar que ardeu na Suíça

"Tive a informação - mas não está confirmado de todo - que poderá haver um português ferido, mas é provável", afirmou Emídio Sousa à Renascença. O secretário de Estado reforçou que a informação não é oficial e que "as notícias ainda são escassas relativamente à identidade dos mortos", cita a mesma fonte. 

Num último balanço, as autoridades confirmaram pelo menos 47 mortos e 115 feridos no total. Há ainda a indicação de que estão desaparecidos 16 italianos.

A carregar o vídeo ...
“Vi pessoas a morrer”: Testemunhas relatam pânico após incêndio mortal na Suiça
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Morte Explosão Incêndios Suíça
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo diz que "poderá haver" um português entre os feridos da tragédia em bar na Suíça