Governo diz que "poderá haver" um português entre os feridos da tragédia em bar na Suíça

Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, revelou que poderá haver um português ferido na sequência do incêndio seguido de explosão num bar na Suíça, que ocorreu na Passagem do Ano.



Polícia nas imediações de bar que ardeu na Suíça

"Tive a informação - mas não está confirmado de todo - que poderá haver um português ferido, mas é provável", afirmou Emídio Sousa à Renascença. O secretário de Estado reforçou que a informação não é oficial e que "as notícias ainda são escassas relativamente à identidade dos mortos", cita a mesma fonte.

Num último balanço, as autoridades confirmaram pelo menos 47 mortos e 115 feridos no total. Há ainda a indicação de que estão desaparecidos 16 italianos.

A carregar o vídeo ... “Vi pessoas a morrer”: Testemunhas relatam pânico após incêndio mortal na Suiça