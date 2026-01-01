Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 19:29

“Vi pessoas a morrer”: Testemunhas relatam pânico após incêndio mortal na Suíça

O incêndio que deflagrou num bar da estância suíça de Crans-Montana, que ocorreu durante a passagem de ano, terá causado dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos, segundo as autoridades.

