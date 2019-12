Em menos de um mês a Google despediu cinco ativistas pelos direitos dos trabalhadores da gigante tecnológica. A última a ser despedida acusa a Google de estar a perseguir pessoas da comunidade trans.Kathryn Spiers, uma engenheira de 21 anos a trabalhar na Google desde fevereiro de 2018, foi suspensa pela empresa a 25 novembro, no mesmo dia em que quatro dos seus colegas foram despedidos por aquilo que a empresa descreveu como "violações intencionais e repetidas das políticas de segurança da empresa ". A suspensão de Spiers foi decretada três horas depois desta ter criado um código que fazia com que surgisse uma notificação sempre que os funcionários da Google visitassem o site da IRI Consultants - uma empresa anti-sindicatos contratada pela Google uns dias antes."Os trabalhadores da Google têm o direito de participar em atividades de proteção concertadas", podia ler-se na notificação que aparecia no ecrã do lado direito inferior.Em declarações ao jornal britânico The Guardian , a engenheira explicou que quis criar este notificação por dois motivos: por a Google ter contratado os serviços da IRI e também por ter tido quatro colegas despedidos naquele dia. "Achei que muitos dos meus colegas podiam beneficiar de ser relembrados dos seus direitos."A suspensão de Spiers durou até ao dia 13 de dezembro, altura em que foi informada do seu despedimento via chamada telefónica. Segundo a Google, ocorreu um despedimento de uma empregada "que tinha abusado do privilégio de modificar uma ferramenta de segurança interna" e que isso constituía uma "violação séria".Spiers apresentou uma queixa contra a Google junto da entidade reguladora do trabalho federal, afirmando que o seu despedimento tinha sido motivado por atividades de organização laboral, uma atividade protegida por lei nos EUA. Esta queixa é semelhante àquela que havia sido apresentada pelos outros quatro ativistas. A Google reagiu então afirmando que "ninguém havia sido despedido por ter levantado questões ou debatido as atividades da empresa", negando as acusações.Spiers lança ainda acusações à Google sobre perseguição dos mais vulneráveis: "Das cinco pessoas que foram despedidas, três de nós são mulheres trans. Ou isso é uma coincidência inacreditável, ou a Google tem como alvo os mais vulneráveis".O trabalho de Spiers consistia em escrever código para que surgissem notificações em certos sites enquanto os funcionários da empresa os utilizassem. Por exemplo, sempre que um trabalhador da Google acedia à Dropbox (ferramenta para partilhar e armazenar ficheiros), surgia uma notificação onde se lembrava que os utilizadores não deviam colocar lá documentos confidenciais.