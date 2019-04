Avião transportava equipa de basquetebol profissional da Lituânia. Problemas técnicos motivaram aterragem.

Os problemas técnicos de uma companhia aérea da Lituânia, Klasjet, obrigaram a uma aterragem de emergência de um Boeing 737 logo após a partida do aeroporto de Madrid, na passada sexta-feira à noite.



"Uma hora de puro terror e pânico", descreveu uma das pessoas a bordo do avião. O avião transportava a equipa de basquetebol profissional Zalgiris Kaunas, que tinha defrontado o Real Madrid para a Euroliga, segundo avança o jornal espanhol Cinco Dias.



O avião, da série 737-500, parou o seu processo de descolagem a cerca de cinco mil pés de altitude devido a uma falha nos sistemas de navegação.



De acordo com técnicos cientes do problema, o sistema de informações do Boeing desligou-se o que impediu o piloto de saber em particular a que velocidade estava a voar.



O avião declarou estado de emergência e, guiado pelos controladores de tráfego aéreo de Madrid, que foram obrigados a cortar o tráfego circundante à aeronave, tentou duas vezes aterrar no aeroporto da capital espanhola.