Boeing 737 aterra de emergência na Flórida por falha técnica

Um avião Boeing 737 MAX 8, da companhia americana Southwest, aterrou de emergência na Flórida esta terça-feira, 26. De acordo com a imprensa nacional estado-unidense, dentro do aparelho seguiam apenas quatro pessoas, incluindo piloto e co-piloto.



O aparelho é do mesmo modelo que se despenhou na Etiópia e Indonésia.



Estes aparelhos estavam proibidos de circular no espaço aéreo norte-americano.



Em atualização