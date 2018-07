Um morto após carro colidir com peões em Sochi

Em actualização.







Uma pessoa morreu esta quarta-feira após um carro colidir com pessoas em Sochi, na Rússia, onde decorre o Mundial 2018. De acordo com a agência Reuters, as autoridades acreditam que o condutor possa ter adormecido ao volante.A vítima mortal é um homem de 63 anos, residente da zona. Outras três pessoas foram hospitalizadas.A Rússia recebe actualmente o Campeonato do Mundo de Futebol em 11 cidades, incluindo Sochi.