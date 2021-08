Últimas tropas americanas já abandonaram o Afeganistão

Os últimos cinco aviões norte-americanos que restavam no Afeganistão já abandonaram o país, marcando o fim da saída oficial dos Estados Unidos da América naquele país, depois de 20 anos na região.







Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps/Handout via REUTERS

A informação foi avançada pela agência Associated Press que cita fonte oficial de Washington que afirma que já não existem quaisquer tropas americanas no país. O prazo para a saída definitiva dos EUA do Afeganistão, com o regresso a casa das últimas tropas, já tinha sido apontado para esta terça-feira, 31 de agosto.À medida que o último avião norte-americano abandonava o país, foram ouvidos tiros por parte dos soldados talibã a festejarem.A Casa Branca de Joe Biden disse que esta segunda-feira foram retiradas mais de 12.000 pessoas de Cabul em 24 horas, dos quais 6.000 americanos e familiares, e que o total de pessoas retiradas da capital afegã era de 116.700 desde 14 de agosto.