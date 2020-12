UE procura aumentar a produção de vacinas para acelerar o fim da pandemia

A Alemanha procura, em nome da UE, acelerar a produção de vacinas contra a Covid-19, de modo a minimizar o atraso da Europa face ao Reino Unido e aos Estados Unidos.

As campanhas de vacinação começam gradualmente nos 27 países na UE, mas as autoridades estão preocupadas com o ritmo lento de distribuição, o que pode levar a restrições mais longas e causar mais estragos económicos nos próximos meses. Em toda a Europa, mais de 400 mil pessoas morreram devido à covid-19, que infetou já 16,2 milhões de indivíduos e se continua a propagar.

Mapa UE Vacinação Covid-19 Foto: Bloomberg

