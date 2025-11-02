Sábado – Pense por si

Mundo

Morreu Rafael de Paula, o toureiro com uma das carreiras mais brilhantes em Espanha

Correio da Manhã 02 de novembro de 2025 às 20:19
As mais lidas

Tinha 85 anos. Em 2002, o ministério da Cultura espanhol concedeu ao toureiro a Medalha de Ouro de Mérito em Belas Artes.

Morreu, este domingo aos 85 anos, o toureiro espanhol Rafael Soto Moreno, avança o El Confidencial. Conhecido no mundo da tauromaquia por Rafael de Paula, o toureiro nasceu em Jerrez de la Frontera, Cádiz, a 12 de fevereiro de 1940, e ao longo de muitos anos teve uma das mais brilhantes carreiras nas touradas espanholas.

Toureiro Rafael de Paula
Toureiro Rafael de Paula
Toureiro Rafael de Paula
Toureiro Rafael de Paula
Toureiro Rafael de Paula
Toureiro Rafael de Paula

Rafael iniciou a sua carreira nas praças de touros em maio de 1957, mais especificamente na Praça de Touros de Ronda. Segundo a mesma fonte, foi em 1960 que o espanhol recebeu a alternativa - cerimónia de profissionalização de um toureiro - tendo sido apadrinhado por Julio Aparicio e tido como testemunha Antonio Ordóñez. Rafael de Paula terminou a carreira no início dos anos 2000. De acordo com o El Español, o percurso profissional do toureiro foi prejudicado por problemas de saúde. O espanhol foi submetido dez vezes a cirurgias nos joelhos.

Em 2002, o ministério da Cultura espanhol concedeu ao toureiro a Medalha de Ouro de Mérito em Belas Artes.

Em 2006, Rafael de Paula regressou às touradas, mas desta vez como empresário de José Antonio Morante de la Puebla, cargo que manteve durante cerca de um ano.

A câmara municipal de Jerez já expressou pesar pela morte de Rafael de Paula: "O céu abre os seus portões principais para receber um lendário nativo de Jerez. Rafael de Paula, um génio da tourada e da arte, que orgulhosamente levou o nome de Jerez para o mundo todo, deixou-nos", frisou a autarca María José García-Pelayo.

Tópicos Tourada Espanha Rafael Soto Antonio Ordóñez Julio Aparicio El Confidencial El Español Puebla de Zaragoza
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber crónicas

Defesa Institucional para ciberataques!

Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.

Menu shortcuts

Morreu Rafael de Paula, o toureiro com uma das carreiras mais brilhantes em Espanha