Morreu Rafael de Paula, o toureiro com uma das carreiras mais brilhantes em Espanha

Morreu, este domingo aos 85 anos, o toureiro espanhol Rafael Soto Moreno, avança o El Confidencial. Conhecido no mundo da tauromaquia por Rafael de Paula, o toureiro nasceu em Jerrez de la Frontera, Cádiz, a 12 de fevereiro de 1940, e ao longo de muitos anos teve uma das mais brilhantes carreiras nas touradas espanholas.

Rafael iniciou a sua carreira nas praças de touros em maio de 1957, mais especificamente na Praça de Touros de Ronda. Segundo a mesma fonte, foi em 1960 que o espanhol recebeu a alternativa - cerimónia de profissionalização de um toureiro - tendo sido apadrinhado por Julio Aparicio e tido como testemunha Antonio Ordóñez. Rafael de Paula terminou a carreira no início dos anos 2000. De acordo com o El Español, o percurso profissional do toureiro foi prejudicado por problemas de saúde. O espanhol foi submetido dez vezes a cirurgias nos joelhos.

Em 2002, o ministério da Cultura espanhol concedeu ao toureiro a Medalha de Ouro de Mérito em Belas Artes.

Em 2006, Rafael de Paula regressou às touradas, mas desta vez como empresário de José Antonio Morante de la Puebla, cargo que manteve durante cerca de um ano.

A câmara municipal de Jerez já expressou pesar pela morte de Rafael de Paula: "O céu abre os seus portões principais para receber um lendário nativo de Jerez. Rafael de Paula, um génio da tourada e da arte, que orgulhosamente levou o nome de Jerez para o mundo todo, deixou-nos", frisou a autarca María José García-Pelayo.

Ha muerto Rafael de Paula a los 85 años.“Se torea a compás, como se baila y se canta, a compás, pero también como se vive, o ha de vivirse, a compás.”Que Dios lo tenga en su gloria. pic.twitter.com/lWgTyMFS99 — M. (@mrllizq) November 2, 2025