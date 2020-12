UE compra mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer

A União Europeia chegou a acordo para a compra de 100 milhões de doses adicionais da vacina da covid-19 da Pfizer, desenvolvida em conjunto com a BioNTech. A juntar às doses já compradas, os estados-membros da UE vão ter direito a 300 milhões de doses da vacina da farmacêutica.





We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!