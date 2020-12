Das cerca de 70 mil doses que chegaram esta segunda-feira ao país, 9.750 vão para a Região Autónoma da Madeira e outras 9.750 para os Açores. Haverá ainda 9.750 doses que serão guardadas para a segunda fase de vacinação dos profissionais de saúde, informou o secretário de Estado da Saúde Diogo Serras Lopes em entrevista à Aquilo que temos estimado é que essas doses possam já ser utilizadas para administração a estruturas residenciais para pessoas idosas – seja aos profissionais, seja aos utentes. Também a algumas unidades da rede de cuidados continuados integrados. Esse é o plano previsto", apontou a ministra.Das cerca de 70 mil doses que chegaram esta segunda-feira ao país, 9.750 vão para a Região Autónoma da Madeira e outras 9.750 para os Açores. Haverá ainda 9.750 doses que serão guardadas para a segunda fase de vacinação dos profissionais de saúde, informou o secretário de Estado da Saúde Diogo Serras Lopes em entrevista à Renascença , acrescentando: "Finalmente sobram-nos cerca de 40 mil doses, das quais metade vão ser distribuídas para hospitais do Serviço Nacional de Saúde e por outros hospitais do SNS e já alguns dos cuidados primários".

A ministra da Saúde assegura que Portugal não foi afectado pelo "transtorno na entrega das vacinas" que prejudicou o plano de vacinação em Espanha. A governante explicou mesmo que já chegaram a Portugal as cerca de 70 mil vacinas que estavam previstas chegar esta segunda-feira."Portugal recebeu já a quantidade de vacinas que estava prevista nesta segunda entrega. Não fomos atingidos por esse transtorno na entrega que terá atingido outros países", assegurou Marta Temido enquanto assistia ao evento da vacinação no Hospital Curry Cabral esta terça-feira depois de já ter estado presente na primeira administração de vacina esta segunda-feira, no São João do Porto, a primeira vacina a ser dada no país.O vacinado "simbólico" desta manhã no Hospital Curry Cabral, no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, foi Fernando Maltez, diretor do Serviço de Infecciologia daquela unidade."Nós estimamos ter 79.950 entregas em cada uma das 4 semanas de janeiro. Aquilo que temos estimado é que essas doses possam ser já utilizadas na administração à comunidade", informou a ministra. A este ritmo, Portugal terá recebido cerca de 400 mil vacinas da Pfizer/BioNTech até ao final de janeiro. A ministra espera que até ao fim do mês já se possa começar a inocular residentes em lares e algumas unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados.