Ucrânia: Zelensky estima em 225 mil as baixas militares da Rússia neste ano

Segundo o presidente da Ucrânia, uma parte significativa das baixas são feridos graves "porque os cuidados médicos russos na linha da frente são muito inadequados".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a Rússia sofreu neste ano mais de 225 mil baixas militares, um número superior aos 221 mil mobilizados para combater na guerra na Ucrânia.



Volodymyr Zelensky AP Photo/Alex Brandon

"Em menos de sete meses deste ano, 221 mil pessoas alistaram-se nas forças armadas russas, enquanto as baixas no mesmo período atingiram quase 225.500, das quais 131 mil foram mortas e quase 93 mil feridas", escreveu Zelensky nas redes sociais.

Segundo o Presidente da Ucrânia, uma parte significativa das baixas são feridos graves "porque os cuidados médicos russos na linha da frente são muito inadequados".

Lamentando a falta de vontade da Rússia em avançar para a paz, referiu que Moscovo estará a preparar-se para uma maior cooperação com a Coreia do Norte, esperando receber até 30 mil soldados daquele país.

"Desde junho que têm vindo a preparar a região de Voronezh para os receber", afirmou Zelensky na mesma mensagem.

A Coreia do Norte "está também a preparar a transferência de novos sistemas de mísseis balísticos para a Rússia", acrescentou, considerando que o regime norte-coreano se tornou "uma ameaça" na Ásia.