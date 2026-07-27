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Dois mortos e cinco feridos em tiroteio em festival gastronómico de Seattle

Lusa 07:21
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Tiroteio ocorreu no domingo à noite por volta das 18h00 (02h00 em Lisboa) no Seattle Center, durante o festival "Bite of Seattle".

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, incluindo uma criança, durante um tiroteio num popular festival gastronómico perto da torre Space Needle, em Seattle, Washington, EUA, afirmou o corpo de bombeiros da cidade.

Polícia EUA
Polícia EUA Radar

O tiroteio ocorreu no domingo à noite por volta das 18h00 (02h00 em Lisboa) no Seattle Center, durante o festival "Bite of Seattle". A polícia, que está a investigar a ocorrência, pediu às pessoas que evitassem a zona a noroeste do centro da cidade. As autoridades não revelaram de imediato se foram feitas detenções.

Duas pessoas morreram no local, afirmou a porta-voz do Corpo de Bombeiros de Seattle Grace Nuñez.

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