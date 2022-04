Depois de os soldados ucranianos terem conseguido recuperar as cidades de Bucha e Borodyanka é preciso lidar com o cenário de destruição. Petro Titenko e Oleh Matsenko foram dois dos sobreviventes que contaram as suas histórias às equipas de reportagem que estão no local.

As cidades e as vidas que as tropas russas destruíram

