Ucrânia. Exército de república de Donetsk já perdeu mais de metade dos soldados

Mais de metade das forças do exército da autoproclamada República Popular de Donetsk morreu desde que a guerra na Ucrânia começou. Na sua análise diária ao conflito na Ucrânia, o Ministério da Defesa britânico detalha que apesar de as autoridades russas não divulgarem o número de mortes entre as suas tropas desde 25 de março, o mesmo não acontece com as forças de Donetsk.