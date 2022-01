Ucrânia: Estados Unidos colocam 8.500 militares em alerta máximo

As mais lidas

O secretário da Defesa norte-americano colocou cerca de 8.500 militares em alerta máximo, prontos para serem mobilizados pela NATO, se necessário, face ao aumento de receios de uma invasão da Ucrânia pela Rússia, revelou hoje o Pentágono.



Joe Biden Reuters

Segundo o porta-voz do Pentágono, John Kirby, ainda não foi tomada nenhuma decisão final sobre mobilização de tropas, mas a ordem do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, procura garantir que os Estados Unidos estão prontos para dar uma resposta, caso a NATO decida enviar a sua força de reação rápida para a região.

"O que está em causa é tranquilizar os nossos aliados da NATO", vincou John Kirby.