Governo do Iémen declara estado de emergência após ataques da Arábia Saudita

País cancelou o pacto de defesa com os Emirados Árabes Unidos.

O chefe do Conselho Presidencial do Iémen, Rashad al-Alimi, declarou esta terça-feira o estado de emergência no país durante três meses e cancelou o pacto de defesa com os Emirados Árabes Unidos.

Estado de emergência foi declarado por três meses
Estado de emergência foi declarado por três meses EPA

"O acordo de defesa mútua com os Emirados Árabes Unidos está cancelado", informou a agência de notícias oficial iemenita Saba, que citou ainda um decreto que estipula um estado de emergência de 90 dias.

O Governo reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita impôs ainda uma proibição de 72 horas a todas as passagens fronteiriças em território sob o seu controlo, bem como a entrada em aeroportos e portos marítimos, exceto os autorizados pela coligação liderada por Riade.

Al-Alimi justificou a decisão com a "necessidade de confrontar o golpe de Estado que tem vindo a ocorrer desde 2014", referindo-se aos rebeldes xiitas Huthis, apoiados pelo Irão.

Um conflito eclodiu em 2014 entre o Governo e os seus aliados, incluindo o STC, por um lado, e os Huthis, por outro, resultando em centenas de milhares de mortes, na fragmentação do país e numa das piores crises humanitárias do mundo.

Um acordo de cessar-fogo alcançado em 2022 tem sido amplamente respeitado.

Uma coligação liderada pela Arábia Saudita, rival do Irão, foi formada em 2015 para apoiar o Governo iemenita reconhecido internacionalmente.

Al-Alimi mencionou ainda "conflitos internos instigados por elementos militares rebeldes que receberam ordens dos Emirados Árabes Unidos para lançar uma ofensiva militar contra as províncias orientais com o objetivo de dividir a República do Iémen".

A medida segue-se a ataques aéreos da coligação contra um porto no Iémen, que visaram veículos blindados e armas para a força separatista conhecida como Conselho de Transição do Sul (CTS, na sigla em inglês).

O CTS é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, que ainda não se pronunciaram sobre o ataque.

"A força aérea da coligação realizou esta manhã uma operação militar limitada, visando as armas e os veículos de combate que tinham sido descarregados dos dois navios no porto de al-Mukalla", informou a agência de notícias oficial saudita SPA.

A notícia, que cita um comunicado militar, justifica a ação com "os riscos e à escalada representados por estas armas, que ameaçam a segurança e a estabilidade".

A nota diz que o armamento chegou ao Iémen em navios vindos de Fujairah, cidade portuária na costa leste dos Emirados Árabes Unidos.

Os Emirados Árabes Unidos não fizeram até ao momento qualquer comentário sobre o ataque.

Não ficou claro se houve vítimas no ataque. Os militares sauditas disseram que realizaram o ataque durante a noite para garantir que “nenhum dano colateral ocorria”.

O porta-voz da coligação afirmou que as entregas constituíram uma "clara violação" dos esforços de desescalada e uma infração à Resolução 2216 do Conselho de Segurança da ONU.

Turki al-Maliki disse que os carregamentos têm como objetivo "alimentar o conflito" nas províncias orientais de Hadramawt e Al Mahra, no Iémen, onde os separatistas apoiados pelos Emirados Árabes Unidos detêm o poder.

A coligação avisou no sábado que iria retaliar contra qualquer ação militar dos separatistas no Iémen, pedindo-lhes que se retirassem "de forma pacífica" das províncias recentemente conquistadas.

O STC tomou grandes extensões de território nas últimas semanas, particularmente em Hadramawt, sem encontrar resistência significativa.

Os separatistas pretendem restabelecer um Estado no sul do Iémen, onde uma república democrática e popular foi independente entre 1967 e 1990.

Neste contexto tenso, o Governo iemenita reconhecido internacionalmente pediu na sexta-feira apoio da coligação militar liderada pela Arábia Saudita.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, apelou à moderação na sexta-feira, evitando tomar partido entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, dois parceiros-chave de Washington.

As novas tensões podem destabilizar ainda mais o Iémen, o país mais pobre da Península Arábica.

