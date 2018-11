O estado indiano de Uttar Pradesh anunciou que irá construir a estátua mais alta do mundo, meses depois da actual detentora do recorde – uma escultura de 182 metros do primeiro vice-primeiro-ministro da Índia, Sardar Patel – ter sido concluída noutra região do país.

Se a obra da efígie de 221 metros do deus hindu Ram, na cidade de Ayodhya, for para a frente, a Índia passará a deter as três mais altas estátuas do mundo, juntando-se também à figura de 212 metros do aristocrata medieval Sivagi Raje Xatrapoti, fundador do Império Maratha, que está em construção em Bombaim.

Os planos da construção da estátua de bronze foram anunciados no passado fim-de-semana, com cinco empresas de construção a fazerem apresentações para o ministro chefe do estado de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.