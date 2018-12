Um novo balanço do tsunami que atingiu a Indonésia este fim-de-semana aponta para um total de 222 mortos, 843 feridos e 28 desaparecidos. Desencadeado por uma maré anormal associada a um deslizamento submarino causado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa, o tsunami foi inicialmente confundido com uma maré crescente pelas autoridades indonésias, que chegaram a apelar à população para não entrar em pânico, referiu a agência noticiosa France-Presse.

De acordo com o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, centenas de casas e edifícios ficaram "severamente danificados" após o impacto do maremoto e milhares de habitantes foram forçados a evacuar das suas casas.

Imagens televisivas mostram os segundos em que o tsunami chegou à costa em Pandeglang, na ilha de Java, durante um concerto de rock que acontecia na praia.