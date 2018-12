Na altura do tsunami que provocou pelo menos 168 mortos, a praia de Tanjung Lesung acolhia um concerto da banda de rock Seventeen, que foi arrastada pela força das ondas. As imagens podem ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis.

O tsunami que abalou esta madrugada a Indonésia matou pelo menos 168 pessoas e fez mais de 700 feridos. Na praia de Tanjung Lesung decorria um concerto de uma banda de rock, Seventeen, que foi arrastada pela força das ondas.



Várias imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que o maremoto abalou o palco, arrastando os elementos da banda. O vídeo pode ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis.





Centenas de pessoas estavam no local e entraram em pânico no momento em que o maremoto tornou uma noite de diversão numa noite de terror.Um dos membros da banda, e sobrevivente, reagiu ao acontecimento no Instagram. "Quando estava debaixo de água, só podia rezar".