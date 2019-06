Nenhum império conseguiu colonizar o Irão, mas a Pérsia foi alvo da ganância das diferentes potências europeias, incluindo Portugal, que chegou a controlar o estreito de Ormuz. No início do século XX, russos e britânicos disputaram o que restava do velho império persa, mas Londres venceu a corrida, sobretudo após a descoberta de vastas reservas de petróleo. O acesso a esta riqueza era exclusivo dos ingleses, que faziam o que bem queriam.

A interferência manteve-se após a II Guerra Mundial, quando ocorreu um episódio que está na génese da profunda desconfiança iraniana em relação ao Ocidente, o derrube do primeiro-ministro Mohammed Mossadeq. Eleito em 1951, este nacionalista era uma respeitada figura das elites, mas cometeu a ousadia de investigar as atividades do monopólio britânico da exploração petrolífera.

Temendo a eventual nacionalização do negócio, a companhia conseguiu garantir o auxílio dos serviços secretos britânicos e americanos, numa campanha em que a CIA esteve muito ativa. Mossadeq foi transformado num agente comunista e, em 1953, acabou por ser vítima de um golpe de Estado que teve a colaboração preciosa do então jovem Xá, Reza Pahlevi.

A partir daí, os Estados Unidos tomaram conta do país e, sob o regime do Xá, o Irão tornou-se um dos maiores compradores de armas americanas. O regime monárquico era odiado, sobretudo nos meios religiosos, e tombou em 1979, numa revolução que teve enorme impacto em todo o mundo. O novo líder, Ayatollah Ruhollah Khomeini, definiu os Estados Unidos como o «Grande Satã». De maior aliado da América, o Irão transformou-se no maior inimigo do ocidente.

Em novembro de 1979, no calor da revolução, um grupo de estudantes radicais invadiu a embaixada dos Estado Unidos em Teerão e tomou como reféns 55 diplomatas, que estiveram em cativeiro quinze meses. As relações diplomáticas foram cortadas em abril do ano seguinte, quando os americanos tentaram uma missão de resgate que teve de ser abortada (durante a retirada, houve um acidente e morreram oito militares). Por causa da crise dos reféns, o Presidente Jimmy Carter não conseguiu ser reeleito nesse ano. Desde este caso, houve sempre sanções internacionais contra o Irão.

Em 1980, o Iraque invadiu o Irão, dando início a uma guerra cruel que durou oito anos e fez mais de um milhão de mortos. Este conflito é ainda hoje uma das grandes feridas da sociedade iraniana. O tirano de Bagdad, Saddam Hussein, temia uma insurreição de inspiração xiita e terá pensado que o Irão não conseguiria defender-se sem acesso a armas americanas e peças para os seus aviões. Foi um catastrófico erro de cálculo. Os EUA apoiaram Saddam, sobretudo através da Arábia Saudita, apoio que os iranianos consideram imperdoável, mas Teerão resistiu, à custa de grandes sacrifícios.

Isto deu origem à radicalização da revolução islâmica. Em 1983, o Hezbollah (milícia xiita libanesa) atacou alvos americanos em Beirute, com centenas de mortos. A agitação xiita incluiu um incidente na Grande Mesquita de Meca, em 1987, que resultou no massacre de centenas de peregrinos iranianos. Em julho de 1988, num momento de tensão no Estreio de Ormuz, um cruzador americano abateu um avião comercial iraniano que levava a bordo 290 civis.

Alguns destes conflitos explicam a intensidade dos ódios entre sunitas e xiitas que foram tão evidentes nas guerras civis do Iraque e Síria ou da relutância iraniana em confiar na América. No entanto, a partir dos anos 90, e sobretudo depois do 11 de Setembro de 2001, as relações entre americanos e iranianos entraram numa fase de distensão. Os terroristas da Al-Qaeda pareciam muito mais perigosos do que os Ayatollahs iranianos, pelo menos até o Irão começar o seu programa nuclear. A inimizade passou a ser em torno das ambições iranianas de construir uma bomba atómica, mas também sobre o controlo do Estreito de Ormuz, por onde passa um terço do petróleo mundial.