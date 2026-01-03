Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de janeiro de 2026 às 15:07

Trump após ataque a Venezuela: "Nenhum país do mundo seria capaz de fazer o que as nossas forças fizeram"

O presidente dos Estados Unidos elogiou o desempenho das forças especiais dos Estados Unidos que este sábado capturaram Nicolás Maduro e a mulher em Caracas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30