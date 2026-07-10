Trump recebe ameaças do Irão e muda de avião para regressar aos EUA após cimeira da NATO

Donald Trump chegou a Ancara, na Turquia, a bordo do luxuoso Air Force One oferecido pelo Qatar, mas regressou aos Estados Unidos noutro avião, por questões de segurança. Em causa estarão ameaças do Irão, que terão preocupado os serviços secretos, segundo revela a imprensa norte-americana.

A carregar o vídeo ... Trump garante que está no topo da lista de alvos a abater do Irão

O próprio presidente admitiu no âmbito dos trabalhos da cimeira da NATO que é "o alvo número 1" na lista de do regime iraniano. E o facto de a Turquia fazer fronteira com o Irão, bem como os mais recentes ataques dos Estados Unidos ao país, fizeram soar os alertas da segurança.

O Air Force One oferecido pelo Qatar - avaliado em cerca de 400 milhões de dólares, cerca de 350 milhões de euros - é o preferido de Trump e esta foi a primeira viagem internacional que o republicano fez a bordo da aeronave. Mas, segundo a imprensa norte-americana, o Boeing não estará ainda equipado com o mesmo sistema de defesa do anterior.

Dois antigos oficiais da Força Aérea, ambos envolvidos no projeto de substituição dos antigos aviões Air Force One, disseram ao The New York Times terem ficado surpreendidos por ver o presidente voar no novo avião para o estrangeiro, onde os riscos de segurança são maiores.

Os aviões mais antigos que serviram como Air Force One incluíam um sistema defensivo projetado para neutralizar mísseis teleguiados por calor. Essa capacidade também deverá ser incluída nos novos aviões da Boeing, de acordo com três ex-funcionários do Pentágono ouvidos pelo mesmo jornal.

Oficialmente Trump não reconheceu que a troca dos aviões - que aconteceu em Inglaterra - tivesse acontecido por questões de segurança. O presidente contou nas redes sociais que a nova aeronave foi enviada para a base norte-americana de Mildenhall, em Inglaterra, para que os militares ali estacionados tivessem a "oportunidade" de a conhecer. "Para homenagear os nossos bravos homens e mulheres das Forças Armadas, estamos a enviar o novo e verdadeiramente espetacular Air Force One para a Base Aérea de Mildenhall, no Reino Unido, para que eles tenham a oportunidade de o visitar."

Recorde-se que, além do presidente, no Air Force One viaja uma vasta comitiva composta por funcionários da Casa Branca, agentes do Serviço Secreto, jornalistas e convidados.