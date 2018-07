Após o "grande êxito" da cimeira entre os líderes da Rússia e dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou, esta quinta-feira, a intenção de ter uma segunda reunião com o presidente russo Vladimir Putin."A cimeira com a Rússia foi um grande êxito, excepto para o verdadeiro inimigo do povo, os media de notícias falsas. Estou desejoso [de realizar] o nosso segundo encontro para que possamos começar a aplicar algumas das muitas coisas discutidas", escreveu o presidente norte-americano através do Twitter.

Entre os temas abordados, Trump referiu-se à luta contra o terrorismo, à segurança de Israel, à proliferação nuclear, à Ucrânia, aos ciberataques e à Coreia do Norte. "Há muitas respostas a estes problemas, algumas fáceis e outras difíceis, mas todos podem ser solucionados", prosseguiu.





....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de julho de 2018





No seu encontro com Putin, na passada segunda-feira em Helsínquia, o chefe de Estado norte-americano desencadeou a polémica ao desautorizar os relatórios dos seus serviços de informações sobre a interferência de Moscovo nas eleições presidenciais de 2016, que venceu. No entanto, o Presidente dos EUA, que foi sujeito a numerosas críticas, corrigiu no dia seguinte as suas declarações ao assegurar que se tinha exprimido de forma incorrecta e que considerava ter existido uma interferência da Rússia, como têm indicado os serviços de informações norte-americanos.



Com Lusa.