Donald Trump voltou a ameaçar este domingo de parar o governo – fazer um shut down a todas as instituições federais – se os Democratas não apoiarem as iniciativas de imigração que o presidente dos EUA pretende decretar, incluindo a construção do muro na fronteira entre os EUA e o México que Trump prometeu erguer antes de ser eleito.

O líder norte-americano usou o Twitter para criticar as açcões dos Democratas e Congresso dos EUA, principalmente contra a política de imigração que permite que cerca de 50.000 imigrantes recebam visas todos os anos e a prática de deter migrantes ilegais, mas libertá-los até os casos serem julgados. "Estarei até disposto a provocar o shut down do governo se os Democratas não nos derem os votos necessários na questão da Segurança das Fronteiras, a qual inclui o Muro! Temos de nos ver livres desta Lotaria, desta Prende-Liberta, etc... e finalmente ter um sistema de Imigração baseado no MÉRITO! Precisamos de pessoas fantásticas no nosso país!", reclamou Trump nas redes sociais.





I would be willing to "shut down" government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julho de 2018





Donald Trump não ficou por aqui: "Os democratas, que querem Fronteiras Abertas e pouco se importam com o crime, são incompetentes, mas têm os Media das Fake News quase totalmente do seu lado!", prosseguiu, virando-se depois para os imigrantes que acusa de usarem as suas crianças para fins "sinistros". "Por favor compreendam as consequências quando as pessoas atravessam a fronteira de forma ilegal, quer tenham consigo crianças ou não - e muitos só estão a usar as crianças para os seus fins sinistros. O Congresso tem de atuar e consertar as MAIS ESTÚPIDAS E PIORES leis da imigração em todo o mundo. Votem "R [Republicanos]"", escreveu.

O líder da nação norte-americana quer obter o financiamento de 5 biliões de dólares para financiar a construção do muro. No início do ano, a Casa Branca propôs um conjunto de medidas de imigração que incluíam a primeira verba de 25 mil milhões para a construção do muro fronteiriço e uma política de imigração baseada no mérito dos migrantes. Esta, porém, foi recebida com pouco entusiasmo no Congresso, até mesmo pelos membros do Partido Republicano.





Democrats, who want Open Borders and care little about Crime, are incompetent, but they have the Fake News Media almost totally on their side! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de julho de 2018





Os tweets de Trump surgem depois de a sua administração ter revelado que 1800 crianças imigrantes foram reunidas com os pais, depois de terem sido separadas dos mesmos na fronteira. Centenas de crianças ainda se encontram em centros de imigração perto da fronteira sem os pais.

Donald Trump pode não estar a fazer ameaças vãs relativamente ao shut down do governo dos EUA, tendo em conta que isto já aconteceu duas vezes este ano. O fecho do governo implica que todos os funcionários dispensáveis deixem de trabalhar, como os trabalhadores das Finanças.





Please understand, there are consequences when people cross our Border illegally, whether they have children or not - and many are just using children for their own sinister purposes. Congress must act on fixing the DUMBEST & WORST immigration laws anywhere in the world! Vote "R" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julho de 2018