So make all Member Countries pay, not just the United States! https://t.co/IVbE4MqBVl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019







O presidente dos EUA, Donald Trump , afirmou no Twitter que para a ONU reduzir a sua dívida tem de obrigar todos os Estados Membros pagar as suas contribuições e "não só os Estados Unidos". Numa publicação madrugadora no seu perfil oficial de Twitter, Trump partilhou a notícia da dívida de quase 210 milhões de euros com o curto comentário: "Então façam com que todos os Estados Membros paguem, não só os Estados Unidos!"O alerta foi deixado esta terça-feira por António Guterres aos seus funcionários, através de uma carta obtida pela comunicação social. No documento o secretário-geral afirma que os Estados Membros pagaram apenas 70% do valor total necessário para as operações regulares em 2019, com a organização a correr o risco de esgotar as reservas até ao final deste mês de outubro.Donald Trump é, desde a sua candidatura à presidência, um crítico da atuação das Nações Unidas, tendo já afirmado que várias vezes que o seu plano é deixar de pagar as contribuíções. Cada um dos 131 membros da organização tem de pagar uma parte do orçamento operacional da ONU e o orçamento de manutenção de paz. Aos EUA está entregue 22% e 26% de cada orçamento, respetivamente, sendo esta a maior fatia dedicada a qualquer país do mundo.