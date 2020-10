Trump planeia evento para centenas de pessoas no exterior da Casa Branca

está a ser recebida com críticas por parte de pessoas dentro e fora da Casa Branca, que acusam Donald Trump de irresponsabilidade por promover ajuntamentos em tempos de pandemia.





O presidente dos Estados Unidos está a planear um evento no sábado, no qual vai discursar perante centenas de pessoas no exterior da Casa Branca, avançam os meios de comunicação locais. Este será o primeiro evento em que Donald Trump participará desde que foi diagnosticado com Covid-19.Um funcionário da Casa Branca, escreve a agência Reuters, disse que Trump pretende fazer um discurso sobre o tema "lei e ordem" a partir de uma das varandas da Casa Branca.De acordo com o New York Times, a iniciativaDe volta à campanha eleitoral, o presidente norte-americano vai também realizar um comício na Florida na segunda-feira.Donald Trump está a tentar provar ao eleitorado dos Estados Unidos que tem uma força excecional e que deve ser reeleito, considerou à Lusa um professor da Universidade de Harvard.

Professor de Política de Saúde e Análise Política das escolas de saúde e de governação de Harvard, Robert Blendon disse, em entrevista à Lusa, que Trump está a tentar provar que está a ultrapassar a doença Covid-19 "com força e determinação", como "argumento para continuar na presidência" depois das eleições de 3 de novembro.

Apesar das incertezas que existem e de a equipa médica do presidente não ter confirmado inequivocamente as melhorias, Robert Blendon afirmou que a estratégia de Donald Trump consiste em "mostrar que continua a funcionar num nível tão alto e exigente" como a presidência e que tem "um nível de força que é excecional em relação a outros".

Donald Trump, que tomou posse com 70 anos, é o mais velho Presidente dos EUA, agora com 74 anos e confirmou ter testado positivo ao novo coronavírus na semana passada.

O presidente passou vários dias no hospital militar Walter Reed e, depois de ter saído na segunda-feira, tem insistido que se sente bem e pediu aos norte-americanos para "não terem medo" da doença.



Com Lusa.