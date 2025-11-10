Governo britânico apoia "uma BBC forte e independente" e "vital" face a desinformação

O presidente do conselho de administração pediu desculpas pela emissora pública britânica e reconheceu um "erro de julgamento".

O Governo do Reino Unido apoia "uma BBC forte e independente" e não considera que a emissora pública britânica seja tendenciosa, afirmou hoje o porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer, Tom Wells.



O governo britânico apoia uma BBC forte, apesar de erros de julgamento AP Photo/Kin Cheung, File

Segundo Wells, a BBC desempenha "um papel vital na era da desinformação", mas tem de "manter uma qualidade elevada".

"Mas é importante que a BBC aja para manter a confiança e corrija rapidamente os erros quando eles ocorrem", vincou ainda o porta-voz.

O presidente do conselho de administração da BBC pediu hoje desculpas pela emissora pública britânica e reconheceu um "erro de julgamento" após a transmissão de uma reportagem com uma montagem enganosa de um discurso do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Reconhecemos que a forma como o discurso foi editado deu a impressão de um apelo direto à ação violenta. A BBC deseja pedir desculpas por este erro de julgamento", escreveu Samir Shah na carta ao presidente da comissão parlamentar de Cultura e Media, publicada hoje na Internet.

O caso, revelado na terça-feira pelo jornal conservador The Daily Telegraph, diz respeito a um documentário transmitido no programa Panorama uma semana antes das eleições presidenciais norte-americanas de 05 de novembro de 2024.

A BBC é acusada de ter editado diferentes partes de um discurso de Donald Trump datado de 06 de janeiro de 2021 --- dia em que centenas de apoiantes do líder republicano invadiram o Capitólio (sede do Congresso) --- insinuando que o Presidente norte-americano disse aos seus apoiantes que iria caminhar com eles até ao Capitólio para "lutar como demónios".

No entanto, na frase original, Trump dizia: "Vamos caminhar até ao Capitólio e vamos encorajar os nossos corajosos senadores e representantes no Congresso".

A expressão "lutar como demónios" correspondia, na verdade, a outra passagem.

O caso levou à demissão, no domingo, da diretora da BBC News, Deborah Turness, e do diretor-geral da BBC, Tim Davie.