Como esperado, a maioria republicana votou contra a desituição do presidente norte-americano, com apenas um senador - Mitt Romney, pelo estado de Utah - a considerar Trump "culpado" por abuso de poder ao lado de democratas. Na votação ao segundo artigo, o de obstrução ao Congresso, todos os 52 senadores republicanos consideraram Trump "inocente" e os 47 democratas consideraram o presidente norte-americano "culpado".Ao longo do processo de impeachment, Donald Trump tinha repetido que tudo não passava de uma "caça às bruxas" destinada a prejudicar a sua campanha para reeleição nas presidenciais de novembro próximo.O vídeo partilhado por Trump trata-se de uma adaptação a uma capa da revista TIME de 2018, mostrando uma série de cartazes de campanha a favor de Trump ao longo dos próximas eleições presidenciais. O vídeo editado é acompanhado pela música clássica "In the Hall of the Mountain King", de Edvard Grieg, e no qual é feita uma aproximação ao último cartaz até mostrar Donald Trump sobre um cartaz que diz "Trump 4EVA" - Trump para sempre.O vídeo original foi publicado em outubro de 2018 sob ocasião da capa "Como o Trumpismo vai durar mais que Trump" , publicado dias antes do Partido Democrata conseguir controlo da Câmara dos Representantes.Trump comunicou ainda que irá lançar um comunicado sobre a "vitória do país sobre a caça às bruxas" esta quinta-feira às 12h em Washington DC - 17h00 da tarde em Lisboa.