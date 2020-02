"Ele fez o que qualquer membro de nossas forças armadas tem de fazer todos os dias: seguiu ordens, obedeceu ao juramento e serviu o seu país, mesmo quando isso estava repleto de perigos", continuou o advogado.

"E por isso, o homem mais poderoso do mundo - impulsionado pelos silenciosos, flexíveis e cúmplices - decidiu vingar-se."

Alexander Vindman, membro do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, foi afastado da sua posição e expulso da Casa Branca depois de ter sido uma das testemunhas mais importantes do julgamento de destituição do presidente Donald Trump Segundo um comunicado lançado pelo seu advogado, "não há nenhuma dúvida de o porquê do trabalho deste homem ter chegado ao fim meses antes do suposto". "Vindman foi despedido por dizer a verdade. A sua honra, a sua dedicação à verdade, assustou os poderosos."Trump já tinha afirmado que Vindman era completamente contra si e que não estava "contente" pelas suas declarações ao congresso Vindman ouviu em tempo real a chamada entre entre Trump e o presidente Volodymyr Zelensky, no qual o presidente norte-americano disse que precisava que este lhe fizesse "um favor" e investigasse os negócios de Hunter Biden, filho do democrata Joe Biden, no país.